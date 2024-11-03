مدرب إسبانيول بعد ثلاثية الديربي: ظنوا أننا سنخسر ثمانية بعد مدريد وبايرن.. وجماهير برشلونة أزعجتني!

مدرب إسبانيول يشكو من جماهير برشلونة...

اشتكى مانولو جونزاليس، المدير الفني لنادي إسبانيول، من جماهير برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة، فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على إسبانيول في ديربي كتالونيا، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وقال جونزاليس في تصريحات عقبت اللقاء: "سمعت جماهير برشلونة، وهي تغني لنا بأننا سنهبط إلى الدرجة الثانية مرة أخرى".

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وتابع: "عندما فاز برشلونة، بايرن ميونخ وريال مدريد، بأربعة أهداف في كل فريق توقع الجميع بأننا سنخسر ضدهم بثمانية أهداف، ولكننا خسرنا اليوم بثلاثة أهداف فقط".

وكان برشلونة، قد حقق فوزًا عريضًا على بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود في الأسبوع الماضي ويحسم الكلاسيكو، أمام ريال مدريد برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن برشلونة، ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.