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كأس أمم أفريقيا

مدرب أوغندا: البطولة ستكون صعبة وقوية للغاية

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المدير الفني الأسبق للإسماعيلي يتحدث عن بطولة كأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يعتقد سباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي أن النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستكون صعبة ومميزة للغاية

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الصيف الجاري في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وتشارك أوغندا في المجموعة الأولى.

وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية، عقبت قرعة البطولة: "سعيد بالعودة من جديد على مصر، وسعيد بحسن الاستضافة، والتنظيم المبهر للقرعة".

وواصل: "أتوقع أن ستكون البطولة قوية وصعبة، ولكنى أقدم الشكر لكل المقيمين على الحفل، وتنظيم البطولة".

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الجدير بالذكر ان القرعة، أسفرت عن وقوع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى برفقة مصر والكونغو وزيمبابوي.

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