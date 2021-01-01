مدرب ألميريا غاضبًا: يجب أن تحترموا تركي آل الشيخ

جدل بعد تعادل ألميريا مع ليجانيس

انفجر البرتغالي جوزيه جوميس؛ المدير الفني لنادي ألميريا الإسباني؛ الذي يمتلكه الوزير السعودي تركي آل الشيخ، غضبًا عقب مواجهة فريقه أمام ليجانيس، مطالبًا بضرورة الكشف عن المحادثات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.

حالة جدل صاحبة المباراة بالأمس، بعدما تقدم ألميريا في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف، ثم بعدها احتسب الحكم ضربة جزاء لليجانيس، أحرز منها الأخير هدف التعادل.

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وقال جوميس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عقب المباراة: "في البرتغالي نقول إذا لم يشعر شخص، فهذا دليل أنه ابن لأناس غير طيبين، وأنا ابن لأهل الخير، أنا غاضب، نحن نستحق الاحترام، يجب أن نمنح المزيد من الاحترام لهؤلاء الذي يعملون بجد، كيف يمكن أن يحتسب الخطأ الذي حدث ضربة جزاء؟، عليهم أن يعلموا أن نادي ألميريا هو ملك لأناس يستثمرون بشكل كبير، ولديه جمهوره الذي يعاني من أخطاء التحكيم، يجب أن نحسن استخدام تقنية الفيديو".

وأضاف: "لقد تم منعنا من الحصول على ثلاث نقاط، أنا غاضب كثيرًا، وهذا ما يشعر به الجميع في ألميريا، أنا هنا أتحدث بالنيابة عنهم، وعليّ الدفاع عن حقوقنا، فالحكم احتسب لنا خطأ في البداية، ثم تراجع واحتسبها ضربة جزاء علينا، يجب أن يتم الكشف عن المحادثات بين الحكم وحكام الفيديو في يوم من الأيام".

يذكر أنه بهذا التعادل يأتي ألميريا في المركز الـ57 بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط عن الصدارة والوصافة، التي يحتلها إسبانيول وريال مايوركا على الترتيب. أما ليجانيس فيحتل المركز الرابع برصيد 54 نقطة.