مدرب أغادير: أهدرنا انتصارًا مستحقًا على الزمالك بهدفين على الأقل

هل يفعلها أغادير ويحقق نتيجة تؤهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق حسنية أغادير المغربي، حزنه من ضياع الفوز على الزمالك خلال مباراة أمس الأحد.

الزمالك تعادل سلبيًا مع مضيفه حسينة أغادير، في ذهاب دور الربع نهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميجيل خلال تصريحات لصحيفة "هيسبورت" المغربية: "لم ننجح في هز شباك الزمالك، بالرغم من فعلنا كل شيء بالمباراة".

جاموندي تابع: "السيطرة على الكرة كانت من نصيبنا، وأتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف خلال مجريات المباراة".

وأردف: "كان من الممكن أن نخرج من المباراة ونحن متقدمين على الزمالك بهدفين على أقل تقدير".

واختتم مدرب أغادير تصريحاته قائلًا: "كان ينقصنا فقط أمام الزمالك النجاعة الهجومية، ولكننا قدمنا مباراة رائعة على كافة النواحي".

الزمالك سيستضيف حسنية أغادير مساء يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، على ملعب الجيش بالسويس.