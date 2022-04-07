مدربون كثُر والنتيجة مختلفة .. الهلال والنصر وجهان لعملة واحدة!

إذا قمت بمراجعة القائمة التاريخية لمدربي نادي الهلال خلال آخر 10 سنوات على سبيل المثال، ستجد عدد كبير من المدربين، الأمر الذي يجعلنا نتوقف قليلًا للتفكير في هذا الأمر، ولكن ماذا عن نادي النصر خلال تلك الحقبة الزمنية؟

الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس الهلال التاريخي، تحدث عن هذه الظاهرة، وهي عدم استمرار مدرب أكثر من عامين داخل جدران الزعيم، والأمر له أسباب وأيضًا نتائج.

ولكن في حقيقة الأمر حينما راجعنا تاريخ الغريم التقليدي النصر، وجدنا تلك الظاهرة أيضًا، ولكن شتان الفارق في النتائج بين الفريقين خلال آخر 10 سنوات على سبيل المثال وليس الحصر.

الكثير من الأمور سنناقشها سويًا خلال السطور التالية، عن ما استهلكه الهلال والنصر خلال آخر سنوات من مدربين، وعن أسباب هذه الظاهرة ونتائجها أيضًا، خلال السطور التالية..

كم استهلك الهلال من مدربين خلال آخر 10 سنوات؟

منذ عام 2012 حتى الآن 2022، نجح نادي الهلال في التعاقد مع 17 مدربًا بمختلف الجنسيات، وصدق الأمير عبد الرحمن بن مساعد حينما قال أنه لا يوجد مدرب استمر أكثر من عامين.

خلال آخر 10 سنوات، يعد أكثر مدرب استمر في قيادة الهلال، هو الأرجنتيني رامون دياز، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر 2016 حتى فبراير 2018، ثم رحل ليقود بعده العديد من المدربين قيادة الزعيم.

والمدرب الآخر هو الروماني رازفان لوشيسكو، الذي قاد الزعيم خلال الفترة من يونيو 2019 حتى فبراير 2021، وفي الحقيقة يعد هذا الثنائي أكثر المدربين نجاحًا رفقة الفريق الأزرق.

ولم يقود الهلال خلال تلك الفترة سوى مدرب وطني واحد وهو سامي الجابر، ولم يستمر طويلًا، حتى تم التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجكامب.

كم مدرب تعاقد معه النصر خلال آخر 10 سنوات؟

النصر يتفوق على الهلال في هذا الأمر، حيث نجح في التعاقد مع 18 مدربًا خلال آخر 10 سنوات، ونفس الظاهرة أيضًا، لم يستمر مدربًا مع العالمي أكثر من عامين!

العالمي لم يستمر معه مدرب حوالي عامين سوى واحد فقط، وهو الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي تولى مهمة تدريب العالمي خلال الفترة من 2012 حتى 2014.

وكان آخر مدرب وطني تولى مهمة تدريب النصر عام 2011، وهو علي كميخ، ولم يحصل أي مدرب وطني سعودي على تلك الفرصة مجددًا.

الكثير من الجنسيات التي تعاقد معها نادي النصر خلال آخر 10 سنوات، ولكن المدرب الأبرز كان كارينيو الذي تولى مهمة تدريب النصر مرتين.

ما هي نتائج تلك التغييرات الكثيرة؟

هناك فارق بسيط في نتائج الهلال والنصر خلال آخر 10 سنوات، في ظل تغييرات المدربين الكثيرة للفريقين، حيث هناك تقارب في عدد المدربين في الفريقين.

على مستوى الدوري السعودي، حقق الهلال خلال آخر 10 سنوات اللقب 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين.

وأما عن نادي النصر، فحقق الدوري السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، ولم يحقق أي بطولة آسيوية.

هي نتيجة طبيعية بسبب عدم وجود استقرار في استمرار المدربين بالفريقين، ولذلك تجد أن النتيجة متقاربة محليًا، ولكن على المستوى القاري هناك فارق كبير.

أقصى إنجاز لنادي النصر في دوري أبطال آسيا، هو الوصول إلى نصف النهائي، بينما حقق الهلال اللقب مرتين في آخر 3 نسخ.

Goal AR

ما أسباب عدم الاستقرار الفني بالهلال والنصر؟

لعل السبب الأول والأبرز، هو الضغط الكبير التي تمارسه الجماهير على إدارات الأندية، هذا الأمر الذي يدفع رؤساء الأندية لاتخاذ قرارات بالتعاقد مع مدرب جديد على الفور.

أسهل قرار ممكن أن تتخذه الإدارات، إقالة المدربين وعدم منحه الفرصة كاملة لتنفيذ خطته كاملة، المدرب هو الشماعة التي يستخدمها رؤساء الأندية لتعليق فشل الفريق في تحقيق أهداف الجماهير بتحقيق البطولات.

ومع زيادة قوة مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الجماهير قادرة على التأثير على قرارات الإدارات، وهي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها رؤساء الأندية خلال السنوات الماضية.

الفريق الوحيد الذي نجح في عدم الامتثال لضغط الجماهير خلال الفترة الماضية، هو نادي الاتحاد الذي استطاعت إدارته بقيادة أنمار الحائلي، أن تقود الفريق ليصبح متصدرًا للدوري السعودي للمحترفين.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | مفاجأة قد تمنح الهلال لقب الدوري على حساب الاتحاد!

لقجع عن حمدالله: مشكلته "الأنا المفرطة" وموهبته لن تكفي المغرب

فيديو | الفريان يحاول إقناع جانج بالبقاء على طريقته!