فليك في ورطة.. تحديد المباريات التي سيغيب عنها فيرمين لوبيز!

متى يعود نجم إسبانيا؟

تأكد غياب نجم وسط برشلونة الشاب فيرمين لوبيز عن العديد من المباريات المهمة للفريق الكتالوني، بعد تعرضه لإصابة مقلقة أثناء فترة التوقف الدولي الجارية.

وأصيب لوبيز في المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر، أثناء مشاركته في تدريبات منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعب الوسط الشاب سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ما يعد مشكلة كبيرة للمدرب الألماني هانز فليك.

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وأوضحت أن فيرمين لن يخوض مباريات "جيرونا وفياريال وخيتافي في الليجا، وروما بافتتاح دوري أبطال أوروبا".

ويغيب عن البارسا بسبب الإصابة أكثر من لاعب يمكن استخدامه في خط الوسط، وهم "أندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونج وجافي ومارك برنال".