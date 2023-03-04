مدافع عاطل يكشف رد أنشيلوتي الصادم على محاولته للانتقال إلى ريال مدريد

مكالمة صدمت المدافع الصربي

محاولة فاشلة من المدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش، من أجل الرحيل عن نابولي للعمل مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

صاحب الـ31 سنة اتصل بأنشيلوتي في صيف عام 2021 عندما كان على وشك الرحيل عن نابولي، لمحاولة إقناع المدرب المخضرم بالاستعانة به في تجربته بالعملاق الإسباني.

وقال ماكسيموفيتش في تصريحات لموقع " Tuttomercatoweb":"أردت البقاء في نابولي وقتها لكن كل شيء تغير بعد محادثة مع وكيل أعمالي ورئيس النادي".

وأوضح اللاعب أن وكيله أخبره بإمكانية الذهاب إلى إنتر أو روما أو لاتسيو، ولكن لم تصله أي عروض، ليقوم بمحاولة فاشلة للذهاب إلى مارسيليا، ليتصل في النهاية بأنشيلوتي.

وقال المدافع الصربي:"ذات يوم قررت الاتصال به، أخبرني بأنه كان لديه 33 لاعبًا ولا يستطيع تسجيل سوى 25 منهم وهذا عدد كبير بالفعل، وقال لي لو كنت بحاجة إلى قلب دفاع فسوف أتصل بك".

وأشار ماكسيموفيتش في نهاية حديثه إلى محاولة نادي العين الإماراتي للتعاقد معه، ولكنه فضل البقاء في إيطاليا لينضم إلى جنوى الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي ليصبح بلا أي فريق.