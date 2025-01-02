مدافع ريال مدريد أول صفقات "غريم برشلونة" في الميركاتو الشتوي!

سياسة ريال مدريد تتكرر في التعامل مع الشباب

يخوض إسبانيول موسمًا صعبًا حتى الآن، ولكن يمكنهم منح أنفسهم أفضل فرصة ممكنة لتجنب الهبوط إذا خططوا حقًا لنافذة انتقالات شتوية قوية.

الصفقة الأولى للفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي 2024-2025 تبدو قريبة من الاكتمال، وعلى الأرجح ستكون من ريال مدريد نفسه.

الأمر يتعلق بقلب دفاع جديد سيضاف إلى تشكيلة المدرب مانولو جونزاليس، والخيار المحسوم الآن هو قلب دفاع ريال مدريد "بابلو رامون".

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وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فقد تم الاتفاق مع ريال مدريد على صفقة انضمام لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف إسبانيول دون أن يتم دفع أي رسوم انتقال.

في المقابل سيحتفظ ريال مدريد بـ 50٪ من حقوق اللاعب، وهذا ما يعني أن أي صفقة مستقبلية ينتقل بموجبها رامون خارج إسبانيول سيحصل ريال مدريد على نصف قيمتها، وهو اتجاه كان الملكي يسعى لتعزيزه خلال السنوات الماضية من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من لاعبي الأكاديمية.