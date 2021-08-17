مدافع جلطة سراي يتلقى بطاقة حمراء بعد الاعتداء على زميله

واقعة غريبة في الدوري التركي، بعد طرد لاعب جلطة سراي للاعتداء على زميله في الفريق.

شهدت مباراة جلطة سراي وجيرسون سبور والتي أقيمت لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري التركي حدثًا صادمًا لجمهور الفريق الأصفر والأحمر.

الدقيقة 62 من عمر المباراة شهدت قيام المدافع البرازيلي ماركاو بالركض من نصف ملعبه أثناء توقف اللقاء باتجاه زميله في الفريق كريم أكتورك أوجلو.

وقام ماركو بضرب كريم في الرأس، ثم لكمه وسط تدخل من لاعبي جلطة سراي في محاولة لإخراج اللاعب البرازيلي وإبعاد كريم أوجلو من المشهد.

وزعمت تقارير صحفية أن مشادة حدثت بين ماركاو وكريم قبل الحدث، وهو ما ظهر في الكاميرات، حيث طالب كريم المدافع البرازيلي بالصمت، وهو ما لم يعجب ماركاو.

حكم المباراة أشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه ماركاو بعد مشاهدته للواقع عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، ومن جانبه قام فاتح تريم مدرب جلطة سراي بمواساة كريم أوجلو والشد من أزره.

وقام فاتح تريم بسحب كريم أوجلو من الملعب، لأنه لم يكن يريده أن يواصل اللعب في ظل انهيار حالته المعنوية، حيث تبين أن اللاعب الشاب كان يبكي أثناء مغادرته الملعب.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔 pic.twitter.com/jmcRJ0hffq — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021

دعم جماهيري

وقام مشجعو جلطة سراي بتقديم الدعم إلى كريم أكتورك أوجلو عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة، لدرجة أن بعضهم طالب الإدارة بفسخ عقد ماركاو على ما بدر منه.

ماذا قال فاتح تريم عن الواقع؟

وأكد فاتح تريم عندما سئل عن الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه سيحل المسألة بالطريقة المناسبة.

وقال تريم: "هما لاعبنا في الفريق، لكن كريم لا يزال لاعبًا شابًا، ولن نسمح لأي شخص بفعل أي شيء للاعب زميل، لم يكن ذلك ممتعًا بأي شكل من الأشكال، سنحل الأمر بطريقة ما".

وأضاف: "نحن مسؤولون أمام جمهور جلطة سراي، لقد فعلنا دائمًا ما هو ضروري وسنقوم بذلك مرة أخرى، مطالب الجمهور لا تبدو واقعية بالنسبة لي، سنحمي كريم لأنه شاب، وسنفعل ما هو ضروري مع ماركاو".

واختتم فاتح تريم حديثه بقوله: "دعونا نهدأ، الأجواء ملتهبة بعض الشيء، لكن لا ينبغي لأحد أن يقلق، ماركاو سوف يعتذر لكريم وبقية اللاعبين قبل أن يغادر، ولا يجب أن نقتله أيضًا".

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