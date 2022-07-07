مدافع برشلونة السابق يحسم صفقة كوندي لصالح الفريق الكتالوني

مخطط برشلوني من شأنه أن يحسم صفقة كوندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مخطط جديد ينوي فريق برشلونة لفعله ومن الوارد أن يتيح له التعاقد مع مدافع إشبيلية جول كوندي.

وكان الفريق الكتالوني يسعى لضم قلب الدفاع الفرنسي، لكن المطالب المادية للنادي الأندلسي قد جعلت البلوجرانا يتراجع عن تلك الفكرة.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة لديه فكرة جديدة يمكن من خلالها التعاقد مع كوندي وتعويض إشبيلية بمدافع فرنسي آخر.

حيث يهتم النادي الأندلسي بالتعاقد مع مدافع فريق نيس الفرنسي، النجم توديبو، الذي سبق له وأن لعب مع برشلونة في مرحلة الرديف قبل تصعيده للفريق الأول.

وينوي إشبيلية التعاقد مع توديبو لأن إدارة النادي ترى أنها ستفقد خدمات المدافع دييجو كارلوس وزميله كوندي في الفترة المقبلة.

ويمتلك برشلونة حقوق بنسبة 25% من عملية بيع توديبو المستقبلية كان قد وضعها النادي الكتالوني من قبل عند مغادرة اللاعب إلى فريق نيس.

وأوضح التقرير أن إدارة البلوجرانا قد تتنازل عن هذا الشرط لتسهيل عملية خروج توديبو لإشبيلية ومن ثم شراء كوندي بمبلغ 35 مليون يورو للبلوجرانا.

جدير بالذكر أن فرق تشيلسي الإنجليزي هو أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات كوندي بجانب برشلونة، لكن التقرير أشار إلى رغبتهم بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت.

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