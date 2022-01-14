“فشل” بايرن ميونخ يجذب برشلونة للتعاقد مع نجمه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، تنوي مواصلة تدعيم صفوف الفريق، وأظهرت اهتمامًا بالتعاقد مع نيكولاس زوله، مدافع بايرن ميونخ.

ونجح برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في التعاقد مع داني ألفيش في صفقة انتقال حر، وحصل على توقيع فيران توريس جناح مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة برشلونة تريد مواصلة سياستها بتدعيم صفوف الفريق، بصفقات مجانية أو بقيمة منخفضة بسبب الأزمة التي يمر بها النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة البلوجرانا لن تكتفي بالتعاقد مع ألفيش وتوريس، وإن كان من الصعب رؤية أسماء جديدة في يناير الحالي، ولكن زوله سيكون أهم هدف للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وينتهي عقد المدافع الألماني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي ولم يدخل الطرفان في أي مفاوضات لتجديد العقد حتى الآن، ومن المتوقع رحيله بالمجان في الصيف المقبل.

ومن جانبها تراقب برشلونة وضع المدافع صاحب الـ 26 عامًا، تمهيدًا للدخول معه في مفاوضات من أجل الانتقال إلى قلعة كامب نو بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا يوم الخميس 20 يناير الحالي، على ملعب سان ماميس.