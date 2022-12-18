مدافع المغرب يكشف: إنتر لا يزال في قلب حكيمي ويمكنه العودة!

يعتقد المدافع المغربي أشرف لزعر أن رحلة مواطنه أشرف حكيمي مع فريق إنتر الإيطالي لم تنته بعد، إذ يرى أن الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان لا يزال بإمكانه العودة للنيراتزوري.
كان لزعر لاعبًا في السابق بفريق باليرمو الإيطالي، وتجمعه علاقة جيدة بحكيمي تحدث عنها وقال: "نحن أصدقاء جيدون للغاية، عندما وصل إلى إنتر، كنا دائمًا معًا، كنا لا ننفصل أبدًا".
وأضاف لزعر في مقابلته مع "Libero": "إنه يؤدي بشكل جيد في باريس، إنه في نادٍ ضخم، لكن إنتر يظل في قلبه، حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم وباريس سان جيرمان ليس غبيًا، سيبقونه قريبًا".
وواصل: "تركه النيراتزوري يفلت من أيديهم بسبب مشاكل الإدارة، لكن العلاقات بين أشرف وإنتر جيدة جدًا، يمكنه أيضًا العودة".
جدير بالذكر أن حكيمي يعود لفرنسا بعد انتهاء رحلة كأس العالم الملحمية مع منتخب المغرب، والتي شارك فيها أشرف وحصل على المركز الرابع بالمونديال رفقة زملائه.
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