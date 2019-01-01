مدافع الشارقة: نحن راضون، النقطة أمام اتحاد كلباء مكسب لنا

المباراة انتهت بالتعادل 1-1

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف علي الطنحاني مدافع الشارقة نقطة التعادل مع اتحاد كلباء بالمكسب لفريقه، مؤكدًا رضاه عن الأداء والنتيجة.

الشارقة عزز صدارته لدوري الخليج العربي بتعادله 1-1 مع اتحاد كلباء يوم أمس ضمن الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي الإماراتي، وقد رفع رصيده إلى 52 نقطة مقابل 44 نقطة لمنافسه شباب الأهلي.

لاعب اتحاد كلباء: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لنا ضد الشارقة

الطنحاني أبدى رضاه عن النتيجة، مضيفًا حسب قناة دبي الرياضية "نحن راضون عن النتيجة، فقد قدّمنا كل ما لدينا وسنحت لنا عدة فرص، ولكنها جوبهت بتألق حارس مرمى النمور".

أضاف "واجهنا خصمًا كبيرًا وندًا قويًا، والنقطة تعد مكسبًا لنا لأننا ما زلنا في صدارة جدول الترتيب".

المدافع صاحب القميص رقم 17 مع الملك أكد أخيرًا أن اللقب لم يُحسم بعد رغم ابتعاد فريقه بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر شباب الأهلي.