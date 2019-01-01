مدافع الدحيل: مواجهة الهلال "بروفة جيدة" لدور الـ16

الهلال يلتقي الدحيل في مباراة غير مؤثرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف أحمد ياسر مدافع الدحيل مواجهة الهلال السعودي في ختام دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بالبروفة الجيدة لمباريات دور الـ16.

ويلتقي الفريقان في قطر يوم غدٍ الإثنين بعدما حسما بالفعل تأهلهما لثمن النهائي، ولن تغير نتيجة المباراة كذلك من حقيقة تصدر الهلال للمجموعة، إذ يتقدم على منافسه بـ4 نقاط.

وقال المدافع القطري خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "المباراة ستكون صعبة، وعلينا خوضها بكامل تركيزنا لتحقيق الفوز، وعلينا أيضًا أن نحذر الحصول على البطاقات الملونة حتى لا تؤثر علينا في دور الـ16".

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"نتيجة المباراة غير مؤثرة، فالهلال ضمن الصدارة والدحيل ضمن الوصافة والتأهل، لكن اللقاء بروفة جيدة للدور القادم من البطولة، والدحيل جاهز وسيُقدم أفضل ما لديه خلال المباراة".

وختم اللاعب حديثه بالتأكيد على طموحه بتقديم أداء قوي يفتح له باب العودة لتمثيل المنتخب القطري من جديد، خاصة مع مشاركة العنابي في بطولة كوبا أمريكا.