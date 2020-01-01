مخيتاريان: كرة القدم في روما أفضل من أرسنال

مخيتاريان يتحدث عن الفارق بين تجربتي أرسنال أوناي إيمري وروما باولو فونسيكا

قال هنريك مخيتاريان نجم نادي روما الحالي وأرسنال سابقًا إن كرة القدم مع ذئاب العاصمة الإيطالية تريحه أكثر من تلك التي كان يلعبها مع الجانرز.

وانتقل مخيتاريان من أرسنال إلى روما خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تم ذلك في اليوم الأخير من الميركاتو والذي تعاقد فيه نادي العاصمة الإيطالية مع كريس سمولينج كذلك.

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وحول الفارق بين روما وأرسنال قال النجم الدولي الأرميني إن كرة القدم التي يلعبها باولو فونسيكا المدير الفني لذئاب العاصمة الإيطالية تريحه أكثر.

وأضاف: "فلسفة إيمري مختلفة كثيرًا عن تلك التي يطبقها فونسيكا، ولكن هنا أشعر بتحسن كبير لأننا نلعب كرة قدم أفضل وأعتقد أن ذلك يناسبني"

وتابع: "لا أستطيع أن أقول أي شيء في الوقت الحالي لأن الموسم توقف والأحداث صعبة ومأساوية هنا، لا نعرف متى سنبدأ اللعب مرة أخرى وماذا سيحدث في الصيف"

وأردف: "كرة القدم تتغير بسرعة، في يوم من الأيام تكون هنا، والأخرى هناك، أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث وما سيحدث معك"

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يذكر أن مخيتاريان كان قد تألق في بداية الموسم الحالي مع روما وسجل وصنع عددًا من الأهداف قبل أن تعطل الإصابة انطلاقته القوية.