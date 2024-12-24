محاولة أخيرة تُهدد مخطط ريال مدريد لحسم صفقة ألفونسو ديفيس بالمجان

الطلبات المادية مربط الفرس

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن موقف الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ الذي يأتي على رأس أولويات ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ألفونسو ديفيس (24 عامًا) ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في صيف 2025، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ مع بدء شهر يناير المقبل، وهو ما ينتظره ريال مدريد للتعاقد مع الظهير الأيسر في صفقة مجانية لكن من العيار الثقيل.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الخطر الأكبر على مخطط ريال مدريد لخطف ألفونسو ديفيس، هو المحاولات المستمرة من إدارة بايرن ميونخ لإقناع الظهير الكندي بالتجديد والاستمرار لمدة أطول داخل أليانز أرينا، حيث لم يستسلم العملاق البافاري حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع ألفونسو ديفيس على الجوانب المادية، وما عليه سوى الانتظار لأن يفي اللاعب بوعده للنادي، رغم تأكيدات وكيله نضال هوسيه، بأن الأبواب مفتوحة لكافة الاحتمالات.

وقال وكيل ديفيس: "ليس صحيحًا أن الصفقة مع ريال مدريد مغلقة. لا يزال لدى ألفونسو العديد من الخيارات (مانشستر يونايتد، على سبيل المثال، يريده أيضًا)؛ كما أن التجديد مع بايرن ميونخ هو أحدها أيضًا".

وأوضحت "آس"، أن بايرن ميونخ يستعد لـ"محاولة جديدة" من أجل إقناع ألفونسو ديفيس بتجديد عقده، رغم أن عرض النادي لا يزال بعيدًا عن طلبات اللاعب المادية، والذي طلب في البداية 20 مليون يورو، بينما تمسك النادي البافاري بدفع 12 مليونًا فقط.

لكن صحيفة "بيلد" الألمانية، كانت قد ألمحت إلى أن ديفيس خفض مطالبه إلى راتب سنوي بقيمة 15 مليون يورو إجماليًا، بخلاف مكافأة توقيع أخرى بنفس القيمة، بينما عرض عليه البايرن 13 مليون يورو وبعد أشهر، ومن ثم رفع عرضه إلى 14 مليونًا.