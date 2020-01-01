مختار علي يقود وسط النصر أمام السد القطري

النصر يخوض مباراته أمام نظيره السد، اليوم، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي النصر السعودي على بعض ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام نادي السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

النصر يخوض مباراته أمام نظيره السد، اليوم، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تقارير أكدت ان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قرر الدفع باللاعب مختار علي، في مركز خط الوسط أمام السد القطري.

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ويأتي الاعتماد على مختار علي نظرًا لغياب بعض اللاعبين الأجانب عن القائمة المحلية، حيث تنص لوائح الاتحاد الآسيوي على قيد 3 أجانب ولاعب آسيوي.

إدارة النصر كانت قد تخطت أزمة قيد اللاعب بعد سماح الاتحاد الآسيوي على هذا القرار على غرار مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في كأس آسيا الماضية، دون إخلاله بشروط المسابقة.

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مسؤولي العالمي نجحوا في قيد اللاعب حيث طابقوا قوانين الآسيوي بين البطولات القارية للمنتخبات والأندية في تسجيله لمختار علي، وعبد الفتاح، آدم وأيمن يحيى، الثلاثي النصراوي، بعد أن تم تسجيلهم في لجنة الاحتراف المحلية لاعبين سعوديين.