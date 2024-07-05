مخاوف من تجدد كسر الأنف.. تبديل مبابي يثير قلق جماهير ريال مدريد

قلق في ريال مدريد بسبب مبابي...

أثار كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، والمنتقل حديثًا القلق في قلوب عشاق فريقه ومنتخب بلاده، بعد مغادرته مباراة فرنسا والبرتغال، في ربع نهائي يورو 2024.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة البرتغال وفرنسا، بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية وغادر مبابي، المباراة بين الشوطين الإضافيين، وسط قلق من مشجعي منتخب بلاده وعشاق ريال مدريد.

وازدادت المخاوف في قلوب مشجعي فرنسا وريال مدريد، من انتكاسة مبابي، وتجدد إصابته بكسر في الأنف، مما قد يبعده عن منتخب بلاده في الفترة القادمة.

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وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة بكسر في الأنف، بمباراة فرنسا الأولى في البطولة هذا الموسم امام النمسا، واضطر إلى ارتداء قناع لحماية الوجه والأنف فيما تبقى من مباريات.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مبابي، قد يخضع إلى جراحة في الأنف عقب نهاية مشواره في البطولة، وفي ظل خروجه اليوم امام البرتغال، تزداد تلك التكهنات.

وازداد القلق في قلوب مشجعي فرنسا، بعد خروج مبابي ووضعه الثلج على أنفه، موضع الإصابة الماضية عقب ارتطام إحدى الكرات في وجهه قبل خروجه.