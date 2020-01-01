مخاوف في ريال مدريد من منح برشلونة لقب الدوري الإسباني

نجوم ريال مدريد يخشون خروج قرار يمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني حال فشلت مساعي عودة كرة القدم من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود مخاوف في صفوف نادي ريال مدريد من منح برشلونة لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن سبب ظهور تلك المخاوف هو اجتماع اللجان التنفيذية في الاتحاد الإسباني نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد الإسباني قد حدد الفرق الصاعدة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حال لم يتم استكمال البطولة الجارية بسبب فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

واختار الاتحاد الإسباني أن تكون الفرق الصاعدة لدوري الأبطال هي برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية، وهو نفس ترتيب المراكز من الأول للرابع حاليًا في الليجا.

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وكان على رأس من أبدوا مخاوفهم من ذلك السيناريو هو سيرخيو راموس قائد النادي الملكي، والذي لا يفهم ما الذي قد يمنع الاتحاد الإسباني من تكرار مثل هذا القرار في تحديد بطل الدوري.

وأوضحت الإدارة لنجوم الفريق أن النادي يسعى بكل ما لديه من قوة من أجل إعادة البطولة، وأنه هناك بالفعل مفاوضات لبحث العودة الآمنة لها في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه ترى رابطة الأندية أن استئناف الدوري في الصيف سيضر بمواعيد الموسم التالي ولن يكون ذو فائدة كبيرة، بينما تؤكد أنه لن يتم تحديد بطل للبطولة حال لم تستكمل.

جدير بالذكر أن الترتيب الحالي للدوري الإسباني يمنح برشلونة اللقب، حيث تصدر النادي الكتالوني في آخر جولة لُعبت قبل الإيقاف الأخير عقب خسارة ريال مدريد من نظيره بيتيس.