مخالفة صحية لإبراهيموفيتش تتسبب في مشكلة كبرى بالسويد

زلاتان إبراهيموفيتش يتسبب في مشكلة لنادي هاماربي السويدي

تسببت زيارة النجم زلاتان إبراهيموفيتش لغرفة ملابس فريق هاماربي ف أزمة كبيرة للنادي السويدي، حيث اعتبرت مخالفة للقواعد الصحية.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد سافر إلى السويد منذ توقف كرة القدم في إيطاليا بسبب فيروس كورونا في مارس الماضي.

وقام نجم ميلان بالتدرب مع الفريق السويدي خلال الفترة الأولى من توقف النشاط الرياضي، ولم يعد إلى ميلانو استعدادًا لتدريبات فريقه بسبب الإصابة.

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وحسب المصادر الصحفية فإن زيارة إبراهيموفيتش لغرفة ملابس هاماربي ستكون محلًا للتحقيقات وذلك بداعي أنها ربما تشكل انتهاكًا لقواعد مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وجاءت الزيارة من أجل أن يقوم إبراهيموفيتش بتهنئة لاعبي هاماربي بعد المباراة التي حققوا فيها الفوز على غريمهم نادي أوسترسوند بثنائية نظيفة أمس الأحد.

وأقيمت المباراة بلا حضور جماهيري وفقًا لما يحدث في أغلب دول العالم حاليًا خوفًا من موجة انتشار الفيروس الثانية، ولم يكن مقررًا أن يحضرها زلاتان.

وعلى إثر ذلك، قام رئيس نادي هاماربي ريتشارد فون يوكسكول بالتعليق على الأمر، حيث أكد أن إبراهيموفيتش تواجد في ملعب اللقاء، وذلك بعدما أثير الأمر من قبل قناة فوتبول سكانلين والتي أعلنت أنها رصدت نجم ميلان بالقرب من الملعب.

وقال فون يوكسكول في تصريحات صحفية: "لقد تواجد زلاتان في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة ليقوم بتهنئة اللاعبين، شخصيًا تحدثت معه عقب المباراة، من الرائع أن تقضي وقتًا معه"

وتنص القواعد والإرشادات المطبقة حالياً على أنه لا يمكن لأي شخص سوى للاعبين والمدربين فقط التواجد في غرفة خلع الملابس، إضافة إلى أن تقام المباريات دون جمهور.

وتعليقًا على الأمر، قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السويدي لكرة القدم، ماتس إنكويست إن اللجنة التأديبية ستفتح تحقيقًا في الأمر.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفتيش يمتلك حصة في نادي هاماربي في السويد، الأمر الذي استغله لكي يتواجد هناك خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في إيطاليا.