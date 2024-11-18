"لا نعرف أين تكمن المخاطر".. ظل هالاند الغامض في المنتخب يسرق الأضواء من الهاتريك!

من سحب البساط من تحت أقدام نجم السيتي؟

خطفت شخصية غامضة في معسكر منتخب النرويج الأضواء من إرلينج هالاند، الذي سجل 3 أهداف مميزة في شباك كازاخستان، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وكان هالاند نجم المباراة بلا منازع، إذ عزز رصيده كهداف تاريخي للمنتخب، كما أحرز الهاتريك رقم 25 في مسيرته، وساهم في تأهل بلاده إلى المستوى الأول بالبطولة الأوروبية.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن شخصًا آخر، ليس مدربًا أو لاعبًا، سرق الأضواء من نجم مانشستر سيتي، وهو رئيس أمن المنتخب النرويجي، الذي يدعى جير إيليفسن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح الرجل المسؤول عن أمن المنتخب النرويجي معروفًا على نطاق واسع، بسبب بملاحقته الدائمة لنجم مانشستر سيتي في كل مكان.

ونشر الاتحاد النرويجي لكرة القدم صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفال الفريق بأكمله في غرفة الملابس، وكان من اللافت للنظر وجود جير إيليفسن بجانب اللاعبين.

وركز المتابعون بشكل كبير على رئيس الأمن في تعليقاتهم الطريفة والساخرة، إذ قال أحدهم: "لا نعرف أبدًا أين تكمن المخاطر، لكن إيليفسن يتصرف وينسى عمله".