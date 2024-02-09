"محنة برشلونة لا تغير الخطة" .. السعودية تقول كلمتها الأخيرة بشأن السوبر الإسباني

"نلتزم بما تم توقيعه"

جددت السعودية، رغبتها في الحفاظ على استمرار إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في أراضيها، وفقًا للعقد المبرم مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

والتقت صحيفة "ماركا" بمسؤولي كرة القدم السعوديين، للحديث عن كأس السوبر الإسباني، والذين أكدوا أن العقد الذي وقعه لويس روبياليس، ينص على إقامة البطولة في المملكة حتى 2029، وسيستمر دون تغيير.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه رغم وجود مخاوف بشأن غياب برشلونة عن النسخة المقبلة من كأس السوبر، في ظل وداع الفريق لكأس الملك وابتعاده عن مراكز القمة في الليجا، إلا أن ذلك لن لا يغير الخطط السعودية، حيث أكدوا: "نلتزم بما تم توقيعه".

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وسبق لكأس السوبر أن أقيمت أربع نسخ في الشرق الأوسط، حيث استفاد الجانب الإسباني بحوالي 40 مليون دولار في كل عام، وضمن روبياليس 240 مليون يورو في الاتفاق الأول المبرم، على الرغم من تمديده لاحقًا حتى عام 2029.

ويتضمن بروتوكول التعاون بين الاتحاد الإسباني والسعودية، تدريب حوالي 30 شابًا سعوديًا كل عام في إسبانيا ضمن برنامج "Future Falcons" للاعبي كرة القدم تحت 19 عامًا الذين يعيشون لمدة 9 أشهر في (تاراجونا) مع تدريب شامل.

كما تطرق الجانبان خلال اجتماعات مشتركة كان آخرها قبل بضعة أسابيع في سويسرا، إلى سبل التعاون بشأن استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030، بينما تتبعها السعودية باستضافة مونديال 2034.