الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي خلال الاستعداد لمواجهة بلاتنيوم

رئيس الأهلي يحفز لاعبي الفريق قبل مواجهة بلاتنيوم.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور تدريبات الفريق الأحمر، خلال استعداداته لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي القادمة.

الأهلي يستعد لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي، في مباراة الجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن حضور الخطيب جاء لتحفيز اللاعبين، ورفع معنوياتهم، والتأكيد على المساندة الكاملة للفريق والجهاز الفني، في مشواره الإفريقي لاستعادة لقب دوري الأبطال.

ولم ينجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ 7 سنوات، حيث كان آخر تتويج عام 2013، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس في المباراة النهائية.

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الخطيب تابع المران، وعقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على توفير كافة احتياجات الفريق، واستعداده للفترة القادمة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 8 مرات في تاريخه، ليكون أكثر نادي يتوج بهذا اللقب، ويأتي بعده الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بلاتنيوم الزيمبابوي، من أجل المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثانية، التي يحتلها فريق النجم الساحلي التونسي.