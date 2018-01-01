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محمد هنيدي يوجه رسالة للاعب الاتحاد الجديد

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Getty Images
الممثل المصري يبعث برسالة لسانجو متوسط ميدان العميد

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

وجه الممثل المصري، محمد هنيدي رسالة إلى سيكو سانجو، لاعب نادي اتحاد جدة الجديد، والمنضم من صفوف يونج بويز السويسري.

وتعاقد العميد، مع متوسط الميدان الإيفواري يوم الجمعة الماضي، لتدعيم صفوف الفريق، بداية من فترة شهر يناير القادم، بعقد يمتد إلى ثلاثة سنوات ونصف.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " ربنا يابني يرزقك بجون في كل شوطة وبلنتي في كل لمسة حد يلمسك فيها وينفخ في صورتك عشان احنا زهقنا".

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وتسعى إدارة الاتحاد، لتحسين نتائج الفريق، في الدور الثاني، بعد تراجع الأداء في الدور الأول، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ست نقاط، بعد مرور 14 جولة، بالتساوي مع أحد، وبفارق خمس نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ 14.

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