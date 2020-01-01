رسميًا | الأهلي قد يخسره في نهائي إفريقيا .. الكشف عن حجم إصابة محمد هاني

اللاعب أصيب بالأمس خلال مواجهة توجو

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن حجم إصابة محمد هاني؛ ظهير أيمن الفراعنة والأهلي المصري، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس.

اللاعب شارك خلال مواجهة مصر أمام توجو بالأمس، إلا أنه تعرض للإصابة بشوط اللقاء الثاني، ليخضع لفحوصات طبية صباح اليوم.

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وأوضح الاتحاد المصري أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، قرر استبعاد هاني من قائمة الفريق المتجهة إلى توجو، لخوض لقاء الإياب.

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وأثبتت الفحوصات إصابة لاعب الأهلي بجذع في الرباط الخارجي للركبة، إلا أن محمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب، أكد أن إصابته غير مقلقة، كونها لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الجهاز الفني للشياطين الحمر لإبلاغه بحالة اللاعب.

وتشير التقارير إلى احتمالية غياب ظهير المارد الأحمر لمدة ثلاثة أسابيع، ليغيب وقتها عن فريقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، المقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري.

يذكر أن كتيبة البدري كانت قد انتصرت بالأمس أمام توجو، بهدف نظيف، سجله محمود حمدي "الونش"؛ لاعب الزمالك، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين الفريقين في 17 من الشهر الجاري، بتوجو.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد خمس نقاط، متفوقين بفارق الأهداف عن جزر القمر؛ صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، وتأتي كينيا ثالثًا بثلاث نقاط، ثم توجو بنقطة وحيدة.