محمد نور يكشف حقيقة العودة من الاعتزال واللعب بقميص الاتحاد

نور كان قد صدر ضده في 2016، بالإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تناوله المنشطات

كشف اللاعب الأسطوري لنادي الاتحاد محمد نور عن موقفه من العودة إلى اللعب بقميص العميد خلال الفترة المُقبلة، بعد العديد من التقارير التي تحدثت عن عودته الممكنة.

وحسم "أبو نوران" الجدل حول ما تردد عن عودته مجدداً إلى الملاعب خلال الفترة القادمة وتمثيل العميد من جديد.

نور قال في تصريحات تلفزيونية : "حاليًا أنا جاهز 85% للعب، ولن أعود للعب مرة أخرى، وراح نشوف حفل اعتزالي 100%".

نور كان قد صدر ضده في 2016، بالإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تناوله المنشطات، حيث تتردد أنباء عن عودته إلى الملاعب في يناير القادم، وبالتحديد مع الاتحاد، قبل الاعتزال نهائيًا.

العديد من التقارير كانت قد تحدثت عن نية محمد نور لاعب نادي الاتحاد من العودة للملاعب بعد انتهاء فترة إيقافه.

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وأضافت التقارير أن نور يُخطط في العودة مجدداً ومن ثم إقامة حفل اعتزال يليق بما قدمه طوال مسيرته الكروية بقميص ناديي الاتحاد والنصر.