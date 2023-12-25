محمد نور يتوقع نتيجة "الاتحاد والنصر" ويُفاجئ الشنيف بحديثه عن إدوارد ميندي

أسطورة الاتحاد يُعلق على حارس مرمى الأهلي

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توقع ضيفا برنامج "دورينا غير"، حسين عبد الغني ومحمد نور، مباراة صعبة بين الاتحاد والنصر، وهي المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن وستُقام مساء غدٍ الثلاثاء في جدة.

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عبد الغني توقع لعب الاتحاد مباراة كبيرة لكنه في نفس الوقت أكد ميله لصالح فوز النصر نسبة للكثير من العوامل أبرزها الإصابات الكثيرة التي تضرب الفريق الجداوي خاصة في خط دفاعه، فيما رفض محمد نور تحديد هوية الفائز.

أسطورة الاتحاد قال عن اللقاء "أرى الناس يشعرون بالخوف ويتوقعون خسارة الاتحاد بالثلاثة والأربعة، الفريق سيستعيد عدد من المصابين والمشكلة فقط في الظهير الأيمن، أرى أن اللقاء سيكون صعبًا وتوقع النتيجة صعب للغاية".

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تابع "نسبة لمستوى الفريقين حاليًا، كعب النصر سيكون الأعلى وسيستحوذ على اللعب فيما سيلعب الاتحاد على الهجمات المرتدة، لكن المباراة تبقى ليست سهلة وأي فريق قادر على الفوز، وأنا واثق أن النصر يحمل هم اللقاء كثيرًا لأنه يُمثل له مفترق طرق في منافسته على اللقب".

من جانب آخر، فاجأ نور مقدم البرنامج "خالد الشنيف" بإشادته الكبيرة بحارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي، مؤكدًا أنه لعب الدور الأهم في تحسن نتائج الفريق مؤخرًا، وقد وصفه بالحارس الأفضل في الدوري السعودي عقب المغربي ياسين بونو حامي عرين الهلال.

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