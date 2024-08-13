محمد نور أحدث أساطير العرب والسعودية في قائمة أبطال EA FC 25

انضم أسطورة كرة القدم السعودية محمد نور، إلى قائمة أبطال EA SPORTS FC 25 لهذا العام، حسبما أعلنت EA SPORTS FCTM اليوم، مما يجعله ثالث أسطورة سعودية ولاعب عربي ينضم إلى مجموعة الأبطال.

وتتيح هذه الإضافة المثيرة للاعبين تجربة مهارات وإرث أحد أشهر لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ويُعرف محمد نور بمسيرته الرائعة الحافلة بالإنجازات، حيث ترك بصمته في عالم كرة القدم. وخلال مسيرته الاحترافية التي دامت أكثر من 20 عامًا، نجح محمد نور بالفوز بثمانية ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا، والعديد من الانتصارات في الكؤوس المحلية. وبفضل قيادته في الملعب وتألقه في المباريات الحاسمة، اكتسب محمد نور مكانة في قلوب المشجعين حول العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

EAFC 25

وقضى نور الجزء الأكبر من مسيرته مع نادي الاتحاد، حيث فاز بالعديد من ألقاب الدوري والبطولات القارية. وتميزت فترة وجوده في الاتحاد بدوره الحيوي في تأمين لقبي دوري أبطال آسيا على التوالي في عامي 2004 و2005.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، شارك نور في عدة نسخ من كأس آسيا وكأس العالم، وساهم بشكل كبير في نجاحات المنتخب على الساحة الدولية، كما تم تكريمه على مواهبه الاستثنائية وقيادته المتميزة ليحصل على العديد من جوائز أفضل لاعب، وتم اختياره في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا عدة مرات.

EAFC 25

وفي تعليق له على انضمامه للعبة، قال محمد نور: "يشرفني الانضمام إلى EA SPORTS FC 25 كبطل وأن أكون جزءًا من اللعبة إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية. إنه لأمر مثير أن أرى دعم EA SPORTS لشغف كرة القدم، وأنا متحمس للعب بجانب المشجعين في اللعبة".

وتتضمن EA SPORTS FC 25 عددًا من اللاعبين الأسطوريين داخل اللعبة، بما في ذلك اللاعبين السعوديين سامي الجابر وسعيد العويران.

ويواصل انضمام محمد نور هذا الإرث من التفاعل مع عالم كرة القدم العربية، ويحتفي بالتاريخ الغني لكرة القدم السعودية وتأثيرها على الساحة العالمية.

وتصل EA SPORTS FC 25 بتاريخ 27 سبتمبر 2024، مع بدء اللعب المبكر من خلال إصدار Ultimate Edition من 20 سبتمبر 2024.

كما أن الطلب المسبق متاح الآن لـ EA SPORTS FC 25 على منصات PlayStation®5 وPlayStation 4 وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي وNintendo Switch™.

EAFC 25

وسيحصل جميع من يطلب نسخة Ultimate Edition مسبقًا بحلول 20 أغسطس على عدد من المزايا، بما في ذلك لاعبين تاريخيين لمدة محدودة** لبناء فرقهم في Football Ultimate Team في كل من EA SPORTS FC 24 (تُباع بشكل منفصل) وEA SPORTS FC 25.