محمد نور: النصر سيعلن عن صفقة مدوية في الشتوية

نور يكشف عن مفاجأة مدوية قد تحدث في نادي النصر.

أكد محمد نور، نجم ناديي الاتحاد والنصر السابق، على أن الأخير قد يعلن عن صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقرر لها في يناير 2021.

محمد نور كان لاعبًا في صفوف الاتحاد، قبل الانتقال إلى النصر في موسم 2013-2014، ليعود مجددًا إلى صفوف نادي الاتحاد في 2014، قبل أن يتم إيقافه لمدة 4 سنوات في ديسمبر 2016، بسبب المنشطات، ليعلن بعدها اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

نور قال خلال تصريحات عبر قناة روتانا خليجية: "أتوقع قدوم صفقة مدوية لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لمعلوماتي من داخل نادي النصر".

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نجم الاتحاد السابق تابع: "النصر سيكون منافسًا بشكل رئيسي على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بالرغم من انطلاقته غير الموفقة خلال أول 5 مباريات بالمسابقة هذا الموسم".

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وتحدث نور عن مصير البرتغالي روي فيتوريا، حيث قال: "أتوقع أن يستمر الجهاز الفني بقيادة فيتوريا، لأن إدارة النصر واعية وقد لا تقرر إقالة المدرب".

جاء ذلك بعد خسارة النصر للقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تلقي الهزيمة على يد الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.