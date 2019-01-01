محمد معروف يقود مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يواجه الإسماعيلي مساء اليوم على ملعب برج العرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

ووقع اختيار الاتحاد المصري على الحكم الدولي محمد معروف ويعاونه سامي هلهل وهاني خيري، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

الأهلي يواجه الإسماعيلي مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية في منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري.

🗨️- رمضان صبحي: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني و اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية. pic.twitter.com/riZRqzsPEl — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

معروف كان قد قاد مؤخرًا كلاسيكو الكرة التونسية بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كاريلو يحسم موقفه من عرض النصر ومستقبله مع الهلال

يُذكر أن محمد معروف قد قاد 3 مباريات للأهلي خلال الموسم الحالي، الأولى كانت أمام الاتحاد وخسر 4\3، والثانية أمام حرس الحدود وفاز الأهلي 1\0، والأخير في كأس مصر وحسمها الأهلي على مصر المقاصة 2\1.