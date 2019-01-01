أفشة: نتطلع للفوز بالسوبر على الزمالك وهذه نصائح فايلر

لاعب الأهلي يتحدث عن الفوز على كانو سبورت

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب فريق النادي الأهلي، على أن فوز فريقه على كانو سبورت الغيني، جاء بعد القراءة الجيدة للمنافس، من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر.

الأهلي حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أفشة قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع".

لاعب الأهلي تابع: "خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب".

وواصل: "الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي، في مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب".

محمد مجدي أردف: "مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير".

واختتم أفشة تصريحاته قائلًا: "ثقة جماهير الأهلي ودعمها أكبر وسام على صدري منذ انضمامي للفريق، وهي في نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذي أقدمه في كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدًا".

الأهلي سيواجه الزمالك في مباراة كأس السوبر، مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع.