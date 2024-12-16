قُدم له عرضًا للتجديد لكنه اعترض .. محمد كنو يعرض تخفيض راتبه مع الهلال بشرط واحد!

كنو يدخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال بنهاية العام الجاري، فهل يجدد؟

مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، بدأ نادي الهلال في التحرك لتجديد عقد لاعبه وسط المحلي محمد كنو، رغم أنه ليس من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، لكنه يبقى ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

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صاحب الـ30 عامًا ينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ جديد في يناير المقبل دون الرجوع لمسؤولي الهلال، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا.

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وبحسب الصحفي حامد القرني فإن مسؤولي القلعة الزرقاء قدموا عرضهم لكنو للتجديد لمدة عامين، وهو ما تحفظ عليه الأخير.

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القرني أوضح أن اللاعب طلب التجديد لثلاثة مواسم، مقابل تخفيض راتبه، في انتظار رد الإدارة بعد دراسة الموقف.

وفي الإطار نفسه، أكد الصحفي نفسه أن الإدارة كذلك قدمت عرضًا للمدافع المحلي علي البليهي للتجديد لمدة موسم واحد، مع إمكانية التفاوض للتجديد لموسمين مقبلين.

يذكر أن كنو شارك الموسم الجاري في 18 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة آخرين، فيما خاض البليهي 20 لقاء، وسجل ثلاثة أهداف.