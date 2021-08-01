محمد قاسم .. الحل الذي وجده النصر لأزمة الظهير الأيسر

النصر توصل لاتفاق مع اللاعب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر توصل لاتفاق مع محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي على الانضمام له في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه هذا الصيف.

النصر تخلى عن مدافعه الأيسر، الكوري الجنوبي كيم جين سو، بالإعارة إلى ناديه السابق جيونبوك، وقد طلب المدير الفني مانو مينيزيس من الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وتم الحديث عن عدة خيارات أجنبية قبل أن تُقرر الإدارة سد تلك الثغرة بلاعب محلي.

الصحيفة أوضحت أن قاسم الذي لعب موسمين مع الفيصلي قادمًا من الاتحاد سيُوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم مع النصر بدءًا من الموسم القادم الذي سينطلق في الـ11 من أغسطس الجاري.

صاحب الـ26 عامًا أدى جيدًا مع الفيصلي خلال الموسمين الأخيرين وساهم في فوز الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وقد لعب معه 50 مباراة سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع آخر.

يُشار إلى أن النصر تعاقد هذا الصيف مع الثلاثي راميرو فونيس موري وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر بجانب استعادة جلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي.