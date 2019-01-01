محمد عواد: رغبتي الأولى هي الانتقال للزمالك.. والأهلي لم يفاوضني

عواد على بعد خطوات من الانتقال إلى الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي عن نيته لاتخاذ قرار قوي خلال الساعات القليلة المقبلة في حالة تعنت إدارة الدراويش في انتقاله للزمالك.

وشهدت الساعات الأخيرة تعثر في المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلي بشأن ضم عواد، من ناحية الفريق الساحلي بسبب بعض التفاصيل المالية.

وقال عواد في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن تقوم إدارة الإسماعيلي تسهيل رحيلي إلى الزمالك فهي رغبتي الأولى بالوقت الحالي".

وأضاف: "الزمالك وافق على جميع مطالب الإسماعيلي، ولكن إدارة الدراويش تقوم بتغييرها أكثر من مرة والفريق الأبيض يوافق ولكن اللاعبين ضمن الصفقة التبادلية رفضوا".

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وتابع عواد: "الأهلي لم يدخل معي في مفاوضات حالية، وأتمنى أن إدارة الإسماعيلي تقوم بالموافقة على رحيلي إلى الزمالك، مثلما فعلوا مع محمود متولي الذي وقع للأهلي دون أي أزمات".

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى، بسبب الإصابة التي حدثت لجنش في معسكر المنتخب من قطع في وتر أكيلس.