النجم المصري يفتح قلبه في حديث شيق مليء بالتفاصيل

بعيدًا عن أخبار تجديد عقده مع ليفربول أو قبوله لأي عرض خارج إنجلترا، أدلى الدولي المصري محمد صلاح بتصريحات عديدة عن بعض الجوانب في مسيرته ووضعيته الحالية.

وقال صلاح في مقطع فيديو نشره اليوتيوبر "بهاء العطار" وجمع العديد من الأسئلة في بث مباشر مع صلاح نفسه إنه "يفضل اللعب مع داروين نونيز" في الوقت الراهن، وإنه كان يفضل اللعب سابقًا مع روبرتو فيرمينو.

ولدى تهكم ناشر الفيديو على نونيز بعبارة: "المرمى خالٍ" في إشارة إلى إهدار نونيز العديد من الفرص السهلة، أجاب صلاح: "أعلم أن البعض لا يحبه، لكن هناك بعض التفاصيل الكروية التي لا يراها الكثيرون".

كما أكد صلاح لدى سؤاله عن أي ناد يفضل العودة إلي إن وصلت مسيرته إلى الدوري المصري فقال: "لا أعتقد أنني سأعود للعب في مصر في الوقت الراهن ومما أراه".

وسئل صلاح أيضًا عن أفضل اللاعبين الذين واجههم في مسيرته فقال: "لقد لعبت أمام ميسي ورونالدو وسأخرجهما من المقارنة، سأختار بعدهما إيدن هازارد".