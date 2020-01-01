محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا بهدف انتصار ليفربول

صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بهدفه في مرمى ليدز يونايتد، على طريقة مؤمن زكريا، زميله بالمنتخب الوطني، ولاعب النادي الأهلي.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور في العضلات والأعصاب، تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ مدة طويلة، حيث يتلقى حاليًا العلاج المناسب، من أجل العودة مجددًا لممارسة كرة القدم.

صلاح سجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه ليفربول، في مرمى ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الافتتاحية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نجم ليفربول قام بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا، وهي "وضع يديه على أذنيه"، وبعدها قام بالإشارة إلى الرقم 8، وهو الخاص بلاعب الأهلي.

وحقق ليفربول "حامل اللقب" الفوز على ليدز يونايتد "الوافد الجديد هذا الموسم" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت.

هاتريك صلاح يُنقذ ليفربول من براثن ليدز بيلسا العنيد في افتتاحية الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح في تسجيل "هاتريك" ثلاثة أهداف، في أولى مواجهات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين.