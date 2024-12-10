حديثه عن محمد صلاح يفجر الاستوديو من الضحك .. موقف محرج لوائل جمعة بمشاركة ياسر القحطاني أثناء تحليل مواجهة ليفربول وجيرونا

ماذا قال جمعة عن مواطنه المصري نجم ليفربول ليضحك زملاؤه في الاستوديو التحليلي؟!

في الليلة الأولى من الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حضر المصري وائل جمعة في الاستوديو التحليلي، للتعليق على مختلف المباريات، والتي كان أولها جيرونا الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي.

الريدز حققوا الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الفريق الإسباني بهدف نظيف، سجله المصري محمد صلاح من ضربة جزاء.

وقبل انطلاق اللقاء، كال جمعة المديح بمواطنه "صلاح"، قائلًا: "محمد صلاح يقضي أفضل موسم له مع ليفربول من حيث الصناعة والتسجيل والأهداف، يستحق كل الإشادة والتقدير، فموسم صلاح مؤثر بشكل كبير على نتائج ليفربول".

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لكن تفاجأ بضحكات زميليه السعودي ياسر القحطاني والتونسي حاتم الطرابلسي ومقدم الاستوديو القطري عبدالعزيز النصر، ليقطع حديثه مستغربًا وشاكيًا بضحك: "لماذا تضحكون؟!، صلاح يستحق كل التحية، أنا لا أطبل (لا أجامله)، صلاح يستحق وهو الأفضل في العالم حاليًا"، إذ وافقه زميله الرابع التونسي طارق الجلاهمة الرأس.

وهنا تدخل عبدالعزيز النصر مبررًا: "هم يضحكون على التحليل، لكن أنا أضحك على نظراتك (كونه لم يكن يرتدي نظارات من قبل)".

يذكر أن فوز ليفربول الليلة منحه أول بطاقة تأهل لدور الـ16 من البطولة القارية، رافعًا رصيده للنقطة 18 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الـ30.