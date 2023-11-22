"محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الاتحاد معارًا"

تفاصيل جديدة عن مفاوضات نادي الاتحاد مع محمد صلاح

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على الرغم من مرور أكثر من شهرين، على إغلاق باب الميركاتو الصيفي؛ إلا أن فشل انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لا يزال يثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث قدّم عرضًا وصل إلى 215 مليون يورو لليفربول؛ حسب بعض التقارير.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، عن امتلاكه معلومات تؤكد إعطاء الفرعون المصري، موافقته للانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف الماضي.

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وأوضح الغامدي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولو على سبيل الإعارة.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن هناك من حرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقد مع صلاح؛ على الرغم من موافقة اللاعب.

جدير بالذكر أن معظم التقارير المحلية والعالمية، ذكرت أن السعودية ستعود إلى صلاح مجددًا، في صيف عام 2024؛ ولكن ليس شرطًا لنادي الاتحاد، حيث قد ينضم إلى أي فريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والأهلي".

SHAHID