احتفالية السهم تكشف عن موقف مثير

تسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في حالة جدل كبيرة داخل أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز وأحدث ربكة كبيرة لإدارة الريدز بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عروض تجديد عقده.

صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو المقبل، خرج بعد الفوز على ساوثهامبتون (3-2)، ليؤكد أنه الآن "أقرب للخروج من النادي"، في ظل عدم تلقيه أي عرض من الإدارة، ليضع مسؤولي الريدز في وجه المدفع.

وفي ضوء انتشار مقطع فيديو لصلاح يناقش وضعه، قدم خبير لغة الجسد العالمي دارين ستانتون تحليله للأمر، في حديثه لشبكة "OLBG"، قائلًا: "صلاح يرسل طلقة تحذيرية إلى الإدارة العليا لليفربول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يبدو أنه صادق كرجل يريد أن يقضي بقية حياته المهنية في ليفربول. في سن 33 تقريبًا، يريد عقدًا جديدًا يعكس طول العمر الذي لا يزال بإمكانه تقديمه في الوقت المتبقي له كلاعب محترف، ولكن إذا لم يكن هناك عرض، فسوف يرحل".

وتابع: "تشير هذه الإشارة باليد إلى الفم إلى أنه يشعر ببعض الضغط لعدم قول الكثير والمبالغة في استخدام يده ولكن عندما يلمس الجزء العلوي من رأسه فإن هذا يمثل قلقًا وإحباطًا أيضًا، لذلك إذا لم نر شيئًا من ليفربول قريبًا فقد نمر بأوقات مثيرة للاهتمام".

كما عرض ستانتون رأيه حول احتفال صلاح المميز، حيث قال: "رسم سهم وإطلاقه - بالنسبة لي، هذه لفتة قوة ولكنها أيضًا شيء مخفي أمام أعين الجميع. ربما يعرف شيئًا لا يعرفه أحد غيره حتى الآن، وهل دخل في مفاوضات مع فرص أخرى؟!".

وختم: "هذه الاحتفالية صارخة تمامًا أمام الجميع. إنها احتفال بهدف ناجح ولكن لا يسعني أيضًا إلا التفكير في أنه في العام أو العامين المقبلين سننظر إلى الوراء ونكون قادرين على فهم ما يعنيه ذلك. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة هذه المساحة، لأنني أعتقد أنه ربما سيعلن شيئًا لا يتوقعه الناس".