"على صلاح أن يفكر بجدية في ترك ليفربول"

أسطورة نيجيريا ينصح نجم الريدز بقبول عرض برشلونة

يرى الأسطورة النيجيرية جاي جاي أوكوشا أنه قد حان الوقت لرحيل المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول الإنجليزي، عن الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبًا إياه بالتوجه إلى إسبانيا.

الريدز يعاني بالموسم الجاري من تراجع كبير في الأداء والنتائج، جعلته يقبع في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 40 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع، وخسارة سبعة لقاءات أخرى.

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وقال أوكوشا، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "صلاح فعل كل شيء مع ليفربول، والآن أداء الفريق في تراجع كبير، عليه أن يرحل عن الدوري الإنجليزي كله".

وأضاف: "أرى أنه إذا كانت لديه فرصة للانضمام لبرشلونة، فليفكر في الأمر بجدية، نصيحتي له أن يوافق على الفور".

يذكر أن صلاح يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، متفوقًا بهدفين عن أقرب منافسيه.

ويلعب صاحب الـ28 عامًا في صفوف ليفربول منذ صيف عام 2017، إذ انضم له قادمًا من روما، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-23.

وخلال هذه الفترة حصد صلاح لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.