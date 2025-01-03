"أريد تحقيق هذا اللقب قبل الرحيل!" .. محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول عن مستقبله

السعودية وعدد من أكبر الأندية العالمية تريد محمد صلاح..

زاد النجم محمد صلاح، من شائعات "رحيله" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إليه في صيف عام 2017، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

وأعلن صلاح في تصريحت مع شبكة "سكاي سبورتس"، مساء اليوم الجمعة، عدم وجود أي تقدم في مفاوضات تجديد عقده مع العملاق الإنجليزي؛ قائلًا: "نحن بعيدون جدًا عن ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الفرعون المصري: "حتى الآن.. أعيش آخر 6 أشهر لي مع نادي ليفربول؛ علينا فقط الانتظار ومتابعة ما سيحدث!".

وعلى جانب آخر.. أكد محمد صلاح أن الهدف الرئيس له في الموسم الرياضي الحالي؛ هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأشار إلى أنه دائمًا كان يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؛ ولكن في الموسم الحالي 2024-2025، يرغب في الحصول على "البريميرليج"، أكثر من أي شيء آخر.

وأرجع صلاح رغبته الكبيرة في التتويج بلقب الدوري؛ إلى أنه لم يحتفل بالطريقة التي يريدها، عندما حصل على لقبه الوحيد في 2019-2020؛ بسبب تفشي جائحة "كورونا" وقتها.

أيضًا.. شدد محمد صلاح على أنه يريد تقديم شيئًا مميزًا للمدينة بأكملها، وذلك بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي؛ لأن هذا الموسم قد يكون الأخير له - مثلما ذكر -.

جدير بالذكر أن صلاح يقدّم موسميًا مبهرًا في 2024-2025؛ بتسجيله 20 هدفًا وصناعته 17 آخرين، خلال 26 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.