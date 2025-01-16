لم يستبعد محمد صلاح.. ريفالدو يرشح نجمي برشلونة للكرة الذهبية ويحذر فينيسيوس

"ريال مدريد قادر على العودة من الموت"

يرى البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة، أن الثنائي لامين يامال ورافينيا، هما أقوى مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025.

وقال ريفالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1999، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أرى أحدًا يتفوق الآن على لامين يامال ورافينيا في سباق الكرة الذهبية. ربما إذا نظرنا خارج إسبانيا، سنجد صلاح كمرشح قوي بسبب موسمه".

وأضاف: "فينيسيوس سيكون دائمًا حاضرًا في سباق الكرة الذهبية. لكن الأمر يتوقف في النهاية على نتائج برشلونة مع نهاية الموسم والفوز بالألقاب الجماعية، ولكن كلاهما (يامال ورافينيا) يقدم موسمًا رائعًا".

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وتابع ريفالدو: "يامال يظهر ثقة كبيرة في برشلونة ويلعب بنضج يتجاوز سنه، لكن رافينيا أيضًا مرشح قوي للكرة الذهبية، بالنظر إلى أدائه مؤخرًا، حيث يسجل الأهداف، يقدم التمريرات الحاسمة، ويظهر ثقة كبيرة في الملعب. إنه يلعب بإبداع وتصميم، مما يجعله مرشحًا بارزًا للجائزة".

كما تحدث ريفالدو عن فينيسيوس، نجم ريال مدريد، مؤكدًا أن ما حدث معه في جائزة الكرة الذهبية ربما أثر عليه عاطفيًا، مما أثر على أدائه في المباريات، قائلًا: "أحيانًا نراه يتورط في مواقف تؤدي إلى حصوله على بطاقات صفراء أو حتى طرده، مما يولد جدلًا يؤثر على أدائه".

ونصح ريفالدو، مواطنه فينيسيوس بالتركيز على كرة القدم وتجنب الأخطاء، قائلًا: "يجب عليه التركيز في المباراة وتجنب الأخطاء التي قد تكلفه الطرد، واللعب بهدوء وعدم السماح للعوامل الخارجية بالتأثير عليه. يحتاج فقط أن يكون أكثر وعيًا، سيكون دائمًا هدفًا للمنافسين الذين سيحاولون استفزازه. يجب ألا يقع في تلك الفخاخ. الرد يضر به وبريال مدريد".

وعلى صعيد آخر، أشاد ريفالدو باستمرار المدافع رونالد أراوخو في صفوف برشلونة، معتبراً ذلك أمرًا مهمًا للفوز بالألقاب في نهاية الموسم، وقال: "إنه من المهم دائمًا الاحتفاظ باللاعبين الكبار، واستمرار أراوخو سيكون فائدة كبيرة لبرشلونة".

وتوقع ريفالدو موسمًا رائعًا لبرشلونة، لكنه لم يستبعد عودة ريال مدريد القوية "من الموت"، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي لا يزال حيًا في الدوري الإسباني، دوري الأبطال، وكأس الملك.