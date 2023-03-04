محمد صلاح: خطتي أن أصبح هداف ليفربول التاريخي!

ماذا قال محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد؟

أعترف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول بأنه كان يخطط قبل أكثر من أربع سنوات ليصبح هداف ليفربول التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز بنتيجة 2-0 على ضيفه ولفرهامبتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف في المباراة جعله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافين الريدز بفارق هدف واحد عن روبي فاولر صاحب المركز الأول.

وكان فاولر هداف ليفربول بعد أن سجل 128 مرة في 266 مباراة، ووصل صلاح إلى 127 في 205 مباراة.

وقال صلاح في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "أنا على دراية بالأرقام وخاصة هذه الأرقام بالنسبة لي هذا أمر خاص حقًا عندما جئت بعد موسمي الأول وكان لدي 31 هدفًا كنت أريد أن أكون أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إنه شيء أسعى إليه".

وتابع: "لدي بعض الأرقام الجيدة في ليفربول لكي نكون منصفين طالما أننا نحقق شيئًا مع الفريق فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي أنا سعيد جدًا وفخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب في فريق مثل ليفربول".

وأضاف: "لا أريد أن أكون في فريق أصغر وأنا الوحيد الذي يحطم الأرقام القياسية ".

وشدد نجم ليفربول: "سيكون من الجيد أن يكون لديك الرقم القياسي في هذه المباراة الكبيرة خاصة ضد مانشستر يونايتد، نحن نعرف العلاقة بين يونايتد وليفربول، بالطبع هناك دافع إضافي ولكن أي لاعب يسجل ضد يونايتد فأنا سأكون سعيد بذلك".

وواصل تصريحاته قائلًا: "يأتي الرقم القياسي وسأكون سعيدًا لكن هذه المباراة نحتاج فقط للفوز لأننا نريد أن نكون أقرب إلى المراكز الأربعة الأولى".

وأوضح صلاح: "إنه أمر كبير لأن يونايتد في الوقت الحالي يسير بشكل رائع ويفوز في كل مباراة تقريبًا ولديه فريق جيد ولاعبين جيدين والفريق يتمتع بالاستقرار والثقة نحن بحاجة فقط للعب مباراتنا ومحاولة الاستمتاع والاطلاع".

ويخوض ليفربول غدًا الأحد مواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد، ويطمح في تحقيق الفوز على أمل تعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من الانتصارات وتجميعهم 10 نقاط من 12 أعادهم إلى المنافسة بعد بداية سيئة للموسم الجاري.