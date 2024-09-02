معركة مبكرة.. الكشف عن سر تصريحات صلاح حول نهاية عقده في ليفربول!

النجم المصري يستعد للقتال!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سر تصريحات النجم المصري محمد صلاح مساء الأحد بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن تصريحات صلاح حول انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري وأن هذا هو الموسم الأخير له لا تتعدى كونها وسيلة ضغط على إدارة الريدز.

ويسعى صلاح بحسب ما ذكر الموقع لتحريك إدارة الفريق من أجل تجديد تعاقده، في ظل بقاء شهور قليلة على نهايته.

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وأكدت كذلك أن النجم المصري لا ينوي المساومة على راتبه ويرفض بشكل قاطع تخفيضه في العقد الجديد، حيث يتقاضى 350 ألف جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع الواحد.

جدير بالذكر أن صلاح بدأ الموسم الجديد بشكل مذهل مع ليفربول، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في ثلاث مباريات فقط.