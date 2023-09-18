"محمد صلاح أكبر لاعب مسلم في العالم، وليفربول حدد بالفعل خليفته"

تصريحات أسطورة ليفربول حول مستقبل الفرعون المصري

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كشف إيميل هيسكي، أسطورة ليفربول، عن بحث الريدز عن لاعب جديد لخلافة محمد صلاح في المستقبل، موضحًا إمكانية رحيل الهداف إلى دوري روشن السعودي.

الاتحاد حاول التعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الماضي وزاد من قيمة العرض حتى تجاوز 200 مليون يورو، لكن ليفربول لم يوافق على بيع اللاعب.

لكن هيسكي أشار في تصريحات خاصة لجول دوت كوم إلى أنّ احتمالية رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي لا تزال قائمة.

وقال: "رحيل محمد صلاح محتمل، فلا أعتقد أنهم قد يتخلوا عنه، فهو أفضل لاعب مسلم في العالم، والحصول عليه هو أكبر انتصار يمكن".

وأوضح: "في السعودية يرغبون في الاستثمار في كل الرياضات، سواء الفورمولا وان أو الـ UFC أو الملاكمة وغيرها، وكرة القدم هي أكبر رياضة في العالم وبالتالي السعي خلف أفضل لاعب مسلم في العالم أمر طبيعي".

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هيسكي أشار إلى أنّه لم يكن متفاجئًا من محاولات الاتحاد ضم محمد صلاح ولم يستغرب من ارتفاع المبلغ المقدم، موضحًا أنّ الرغبة في الحصول على نجم ليفربول ليس فقط لأجل كرة القدم بل ليكون سفيرًا للملكة العربية السعودية بعد ذلك.

وحول المبلغ المتوقع للتخلي عن محمد صلاح، تابع: "أعتقد أنّه قد يرحل مقابل 150 مليون يورو، ولا أعتقد أنّه قد يرحل في يناير ولكن في الصيف ومن المحتمل أن يوافق ليفربول على بيع اللاعب بهذه القيمة".

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وأردف: "بعد رحيل محمد صلاح لا أعتقد أن يورجن كلوب سوف يذهب ويصرف هذا المبلغ لجلب نجم كبير، ولكنّه مستعد للكشف عن موهبة تناسب ما يحتاجه النادي، في تصوري أنّ ليفربول وضع عينيه نصب اللاعب الجديد الذي قد يخلف صلاح".

جدير بالذكر أنّ عقد محمد صلاح ينتهي في صيف 2025 واللاعب كان مطلوبًا في العديد من الأندية الأوروبية العام الماضي.

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