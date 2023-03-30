محمد صلاح أو نجم توتنهام .. برشلونة يُحضر مفاجأة في الميركاتو الصيفي!

سوق انتقالات ناري لبرشلونة

يبحث نادي برشلونة عن تقوية الجبهة اليسرى الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية القادم، لمواصلة التحسن على المستوى المحلي والقاري، بعد تقديم أداء هزيل في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

وكشف برنامج "Tot Costa" في كتالونيا راديو أن النادي الإسباني يريد التعاقد مع مهاجم كبير للإستحواذ على جميع البطولات في المستقبل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة يضع على طاولته العديد من الملفات لأفضل لاعبي الجناح الأيسر في الوقت الحالي، ويتصدر القائمة كل من محمد صلاح ولويس دياز نجمي ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام.

وبالرغم من أن صلاح يلعب كجناح أيمن، لكنه أحد أهداف الفريق الإسباني لتحسين الخط الأمامي، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي وكونه لاعب هداف بالفطرة، بالإضافة لتكرار إصابة عثمان ديمبيلي.

وأكد التقرير أنه بالرغم من صعوبة التوقيع مع صفقات جديدة بسبب محدودية سقف الرواتب، لكن برشلونة يعمل على ملف التعاقدات دون استبعاد أي سيناريو.