محمد شريف: لا يوجد مستحيل بالدوري والأهلي على الطريق الصحيح

متوسط ميدان القلعة الحمراء يتحدث عن مستقبل الفريق بالدوري والخسارة من جيما الإثيوبي في بطولة أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمد شريف، لاعب الأهلي أنه لا يوجد مستحيل ببطولة الدوري، وأن المارد الأحمر في طريقه الصحيح لعودته لمكانته الطبيعية في الدوري.

وقال شريف في تصريحات صحفية: "لا يوجد مستحيل بالدوري، الأهلي دائماً يواجه الصعوبات ولكنه يتغلب عليها، وهذا ما يحدث في الوقت الحالي بالدوري، نسعى بشكل مستمر الوصول إلى المكانة المفضلة للأهلي وجمهور".

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري المصري، يوم السبت القادم أمام الداخلية في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس.

وحول الهزيمة الأخيرة من جيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، قال لاعب الوسط: "يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، سنقاتل لتحقيق اللقب، هذا أمراً ليس صعباً ولكنه يحتاج إلى عمل شاق".

وواصل: الخسارة أمام جيما، تدفعنا إلى الرغبة في تحقيق الفوز خلال المباريات القادمة، واعتلاء صدارة مجموعتنا لاستمرار المشوار نحو اللقب".

وتعرض الأهلي، إلى خسارة بهدف نظيف من جيما الإثيوبي في إطار إياب مباريات دور الـ 32 من البطولة، ليصعد لأهلي إلى دور المجموعات بعد حسمه مرحلة الذهاب بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات للبطولة الأفريقية، سُتقام يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري.