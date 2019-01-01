محمد بركات يتحدث عن انضمام كهربا لمنتخب مصر

منتخب مصر يخوض معسكره المقبل استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر، عن المعسكر المقبل الذي سينطلق في نوفمبر المقبل استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويواجه منتخب مصر نظيره كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، يومي 14 و18 نوفمبر.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "الجهاز الفني يرغب في معرفة اللاعب الأجهز في الفترة الحالية ويفيد المنتخب خلال المباريات المقبلة".

وأضاف: "لم نستفد مطلقًا بتأجيل مباريات الدوري المصري إلى بعد بطولة إفريقيا للشباب، بسبب ارتباطات الأندية بالبطولات الإفريقية".

وتابع بركات: "كهربا ليس غريبا عن المنتخب للانضمام له، وله إمكانيات كبيرة وقدرات تفيد منتخب مصر، لم تتأثر بأزمته الأخيرة مع منتخب مصر".

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واختتم مدير المنتخب تصريحاته: "ليس لدينا أي صعوبة في التواصل مع محمد صلاح منذ اليوم الأول لنا في قيادة المنتخب، وغيابه عن مواجهة بوتسوانا كان للإصابة".

ويستعد منتخب مصر لمعسكر نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.