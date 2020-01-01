الأزمة المالية تُهدد مستقبل النني مع بيشكتاش

اللاعب قد يرحل عن ناديه في سوق الانتقالات الشتوي

بات مستقبل المصري محمد النني مع بيشكتاش مهددًا بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالفريق هذا الموسم.

النني كان قد انضم للنادي التركي بداية الموسم الجاري معارًا من آرسنال، وقد ارتبط بالرحيل خلال ميركاتو يناير إلى ميلان قبل أن يتم نفي هذه الأخبار من مسؤولي النادي الإيطالي.

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صحيفة فاناتيك التركية أوضحت أن النني وزميله المدافع الإسباني فيكتور رويز هددا إدارة بيشكتاش بالرحيل حال تواصلت أزمة عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية المتأخرة، إذ لم يحصلا على رواتبهما من النادي منذ أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن كلا اللاعبين يمتلكان حاليًا حق فسخ عقديهما مع بيشكتاش طبقًا لقوانين فيفا التي تمنح اللاعب حق فسخ عقده مع ناديه حال عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة شهرين بشرط إبلاغه ناديه بالأمر قبل فترة محددة.

يُشار لأن النني صاحب الـ27 عامًا يُعد من العناصر الأساسية في بيشكتاش هذا الموسم، إذ خاض معه 19 مباراة بواقع 11 في الدوري التركي و6 في الدوري الأوروبي ومباراتين في كأس تركيا، وقد صنع هدفًا واحدًا كان خلال مواجهة قيصري سبور في الجولة الـ13 من الدوري التركي.