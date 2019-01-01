محمد السهلاوي يتوصل لاتفاق حول فسخ عقده مع النصر

اقتربت الرحلة من نهايتها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن محمد السهلاوي توصل لاتفاق مع ناديه النصر على توقيع مخالصة مالية وفسخ التعاقد المبرم بينهما.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أحد نجوم النصر الكبار منذ انضم إليه قادمًا من القادسية عام 2009، وقد خاض معه 246 مباراة أحرز خلالها 121 هدفًا.

مستوى اللاعب شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الموسم الجاري مما جعله حبيس مقاعد البدلاء، إذ لم يلعب أكثر من 11 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

استخدام تقنية الفيديو في المباريات الأخيرة من البطولة العربية

ويمتلك اللاعب السعودي رقمًا فريدًا في دوري المحترفين السعودي، إذ هو أول لاعب يُسجل أكثر من 100 هدف مع فريق واحد، وفي سجله 102 هدفًا في البطولة.

وقد تُوج السهلاوي مع النصر ببطولة الدوري لموسمي 2013-2014 و2014-2015 بجانب كأس ولي العهد عام 2014.